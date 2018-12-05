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Экс-тренер Лейпцига возглавил Саутгемптон

Экс-тренер Лейпцига возглавил Саутгемптон
16:23 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Австрийский специалист Ральф Хазенхюттль согласовал условия контракта на должность главного тренера Саутгемптона.

Саутгемптон близок к назначению Ральфа Хазенхюттля на должность главного тренера, сообщает Sky Sports.

По информации источника, стороны согласовали контракт до лета 2021-го года.

На этом посту 51-летний австриец сменит Марка Хьюза, которого отправили в отставку после ничьей с Манчестер Юнайтед (2:2).

Последним местом работы Хазенхюттля был РБ Лейпциг, который он возглавлял с лета 2016-го года. В своем первом сезоне он занял с "быками" второе место в Бундеслиге, а по итогам прошлой кампании финишировал на шестом месте в Бундеслиге и дошел до четвертьфинала Лиги Европы, где оказался после группового этапа Лиги чемпионов.

Тем не менее, в мае он решил досрочно покинуть немецкий клуб за год до окончания срока контракта.

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ФК Саутгемптон, АПЛ, Марк Хьюз, Ральф Хазенхюттль.
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