Экс-тренер Лейпцига возглавил Саутгемптон

Новости спорта: Австрийский специалист Ральф Хазенхюттль согласовал условия контракта на должность главного тренера Саутгемптона.

Саутгемптон близок к назначению Ральфа Хазенхюттля на должность главного тренера, сообщает Sky Sports.

По информации источника, стороны согласовали контракт до лета 2021-го года.

На этом посту 51-летний австриец сменит Марка Хьюза, которого отправили в отставку после ничьей с Манчестер Юнайтед (2:2).

Последним местом работы Хазенхюттля был РБ Лейпциг, который он возглавлял с лета 2016-го года. В своем первом сезоне он занял с "быками" второе место в Бундеслиге, а по итогам прошлой кампании финишировал на шестом месте в Бундеслиге и дошел до четвертьфинала Лиги Европы, где оказался после группового этапа Лиги чемпионов.

Тем не менее, в мае он решил досрочно покинуть немецкий клуб за год до окончания срока контракта.