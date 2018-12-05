"Может стать новым Касильясом": Рианчо оценил вратарские способности Лунина

Бывший помощник главного тренера "Динамо" и ассистент наставника сборной Украины Рауль Рианчо поделился мнением об игре вратаря "Леганеса" Андрея Лунина.
«Уже давно было видно, что Лунин будет играть в европейском топ-чемпионате: Англии, Испании или Германии. Он не просто вратарь, а вратарище. Его трансфер был лишь вопросом времени.
Жаль конечно, что его не забрали в свое время «Динамо» или «Шахтер». Ему 20 лет, а кажется, что все 45. Я говорю про личность и отношение к работе.
Він не просто воротар, а воротарище©— FootballHub (@FootballHub_Ua) 5 декабря 2018 г.
Рауль Ріанчо вражений грою Андрія Луніна
Великий ексклюзив FootballHub з екс-тренером Динамо і збірної України pic.twitter.com/qhUauWgGK4
Видел матч "Атлетика" с "Зарей" в Лиге Европы. Зрители в Бильбао разбираются в футболе лучше всех, и они аплодировали Лунину за его игру.
Лунин может стать новым Касильясом для "Реала", он – будущее сборной Украины", – сказал Рианчо.
Напомним, во вторник Лунин помог "Леганесу" в матче Кубка Испании, в том числе отразил пенальти, а его команда выиграла 1:0.