"Может стать новым Касильясом": Рианчо оценил вратарские способности Лунина

Новости спорта: Испанский специалист также считает, что Андрей Лунин, это будущее сборной Украины

Бывший помощник главного тренера "Динамо" и ассистент наставника сборной Украины Рауль Рианчо поделился мнением об игре вратаря "Леганеса" Андрея Лунина.

«Уже давно было видно, что Лунин будет играть в европейском топ-чемпионате: Англии, Испании или Германии. Он не просто вратарь, а вратарище. Его трансфер был лишь вопросом времени.

Жаль конечно, что его не забрали в свое время «Динамо» или «Шахтер». Ему 20 лет, а кажется, что все 45. Я говорю про личность и отношение к работе.

Він не просто воротар, а воротарище©

Рауль Ріанчо вражений грою Андрія Луніна

Великий ексклюзив FootballHub з екс-тренером Динамо і збірної України pic.twitter.com/qhUauWgGK4 — FootballHub (@FootballHub_Ua) 5 декабря 2018 г.

Видел матч "Атлетика" с "Зарей" в Лиге Европы. Зрители в Бильбао разбираются в футболе лучше всех, и они аплодировали Лунину за его игру.

Лунин может стать новым Касильясом для "Реала", он – будущее сборной Украины", – сказал Рианчо.

Напомним, во вторник Лунин помог "Леганесу" в матче Кубка Испании, в том числе отразил пенальти, а его команда выиграла 1:0.