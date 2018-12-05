Шахтер - Лион на НСК Олимпийский: когда стартует продажа билетов и какие цены

Новости спорта: Матч Лиги чемпионов Шахтер - Лион состоится в Киеве.

В четверг, 6 декабря, начнется продажа билетов на матч 6 тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Лионом, который был перенесен на НСК Олимпийский.

Стоимость билетов – от 50 до 8 тысяч гривен.

Шахтер на своем официальном сайте объявил о начале продажи билетов на матч 6 тура группового этапа Лиги чемпионов против Олимпика из Лиона.

Напомним, встреча была перенесена в Киев на НСК Олимпийский из-за введения военного положения в Харьковской области, в результате чего УЕФА запретила проводить поединок на ОСК Металлист.