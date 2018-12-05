Ибрагимович отказался от перехода в Милан

Новости спорта: Шведский форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович решил отказаться от переезда в Милан.

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович решил отказаться от перехода в «Милан», сообщает издание Expressen.

По информации источника, семья 37-летнего футболиста счастлива в Лос-Анджелесе и выступает против возвращения Ибрагимовича в Европу. Также американский клуб заинтересован в том, чтобы удержать шведа, и намерен улучшить условия контракта с игроком.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович подпишет с «Миланом» шестимесячный контракт с возможностью продления ещё на год. Напомним, что форвард выступал за итальянский клуб с 2010 по 2012 год.

В завершившемся сезоне Ибрагимович провёл 27 матчей в чемпионате MLS, стал автором 22 забитых мячей и отдал семь результативных передач. Его контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» действует до 31 декабря 2019 года.