Фонсека обратился к болельщикам Шахтера

Новости спорта: Паулу Фонсека обратился к болельщикам накануне матча Шахтер - Лион на НСК Олимпийский.

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека обратился к болельщикам клуба в связи переносом важнейшего матча Лиги чемпионов против Лиона.

"В поединках с "Хоффенхаймом" и "Манчестер Сити" у нас была фантастическая поддержка на ОСК "Металлист". Сожалеем, что матч перенесен. Это неудобство для тех наших болельщиков, которые планировали посетить игру в Харькове. Однако мы приложим максимум усилий, чтобы Лига чемпионов вернулась на ОСК "Металлист" в следующем году. Надеемся на вашу поддержку в Киеве!", - цитиурует Фонсеку официальный сайт дончан.

Напомним, решающий для "оранжево-черных" матч Лиги чемпионов с "Лионом" пройдет 12 декабря на НСК "Олимпийский". Горняков для продолжения борьбы в самам престижном еврокубке устроит только победа.