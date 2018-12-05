Самое странное празднование гола в футболе (Видео)

Новости спорта: Португальский футболист Паулу Машаду необыкновенно отпраздновал гол.

В индийской Суперлиге доказали, что умеют праздновать голы. В матче 10 тура регулярного первенства Индии Дели Динамос - Мумбаи Сити было забито целых шесть голов. Однако, поединок стал популярным в мире благодаря празднованию гола.

Последний мяч в матче забил португальский полузащитник Мумбаи Паулу Машаду. Он и установил окончательный счет в игре 2:4 в пользу гостей. После забитого гола началось шоу имени Машаду, который специфически отметил взятие ворот. Игрок подтянул шорты повыше и странной походкой прошелся по полю. В Сети сразу же отметили "выходку" Паулу и он стал немного известнее.

По итогам встречи Мумбаи располагается на 4-м месте в индийской Суперлиге, Динамос - на последнем.