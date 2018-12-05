Динамо назвало лучшего игрока ноября

Новости спорта: Динамо подвело итоги ежемесячного опроса на звание лучшего игрока месяца.

Ноябрь принес ФК Динамо команде неоднозначные результаты. С одной стороны – две победы в Лиге Европы, которые гарантировали динамовцам первое место в группе уже за тур до завершения группового раунда. С другой – два выездных поражения в чемпионате, в поединках с "Шахтером" и "Александрией".

Болельщики выбирали лучшего среди игроков, на которых полагался Александр Хацкевич в ноябре. По результатам опроса на официальном сайте более одного процента от общего количества голосов набрали шесть игроков.

3% на счету центрального защитника Никиты Бурды, который сыграл без замен все пять официальных матчей ноября, отличившись надежностью, уверенностью и стабильностью.

Немного не хватило стабильности основному голкиперу "бело-синих" Денису Бойко, который тоже провел все пять матчей, немало выручал, но в то же время допустил результативную ошибку в непростом поединке в Александрии, в котором динамовцы уступили. Тем не менее, Денис был одним из героев победы в Астане, что принесло ему 5% голосов.

Продолжает удивлять экспертов и демонстрировать хорошую игру 19-летний левый защитник Виталий Миколенко, которому уже приходилось играть и в центре защиты. Пролонгация контракта с "Динамо" еще больше вдохновила и мотивировала Виталия, что позволило тренерскому штабу не волноваться за левый фланг обороны при отсутствии вице-чемпиона мира Йосипа Пиварича. Миколенко набрал 9% голосов респондентов.

Открывает тройку лучших Виктор Цыганков, который в ноябре был менее результативным чем в предыдущие месяцы, но не менее эффективным и полезным для команды. Тем не менее, свой гол Виктор забил, реализовав пенальти в ворота "Мариуполя" и подытожив домашнюю разгромную победу на "Олимпийском". На этот раз лучший игрок "Динамо" в сентябре и октябре набрал 19% голосов.

На второе место ноябрьского рейтинга вырвался Николай Шапаренко, которого лучшим считают 24% опрошенных. Николая прорвало после кубковой встречи с "Минаем", которая состоялась в последний день октября и в которой он оформил дубль, принеся "Динамо" победу и путевку в четвертьфинал. Голевая серия Миколенко продолжилась в первых трех матчах ноября. Он забил "Шахтеру" в Харькове, "Мариуполю" и "Ренну" в Киеве. Результатом этой уверенной игры стал вызов в национальную сборную Украины, где Николай принял участие в обоих матчах.

Возглавил рейтинг лучших игроков киевского "Динамо" в ноябре по мнению болельщиков словенец Беньямин Вербич, которого в этом сезоне уже дважды называли лучшим – в июле и августе. Беньямин набрал третью часть голосов болельщиков, а именно 34%. После того как травму получил Артем Беседин, именно Вербич стал тем игроком, который закрыл проблемную позицию центрфорварда. И хотя это не родная для Беньямина позиция, он в целом справился с этой ответственной миссией, отметившись забитыми мячами в четырех матчах ноября из пяти. Голевая серия Вербича за "Динамо" составила четыре матча с 8 по 29 ноября. В перерыве между этими играми он отметился голом и за национальную сборную Словении, где ему впервые в карьере доверили роль капитана команды