Милан - Ювентус: где и когда состоится матч Суперкубка Италии

Новости спорта: Ювентус и Милан разыграют Суперкубок Италии в Саудовской Аравии.

Стала известна точная дата и место проведения предстоящего Суперкубка Италии. Матч состоится в Джидде (Саудовская Аравия) 16 января.

В матче за Суперкубок сойдутся чемпион и обладатель Кубка Италии-2018 «Ювентус» и финалист Кубка «Милан».

В матче за Кубок Италии-2018 "старая синьора" разбила Милан со счетом 4:0.

Действующим обладателем Суперкубка Италии является Лацио, который завоевал трофей, обыграв Ювентус со счетом 3:2.

Ранее защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи выбыл из строя на 6-8 недель. Это значит, что к матчу за Суперкубок он, скорее всего, не успеет восстановиться.