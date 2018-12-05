Манчестер Юнайтед - Арсенал: где и когда смотреть матч 15 тура АПЛ

Сегодня, 5 декабря, в английской Премьер-лиге состоятся 6 матчей 15-го тура. В центральном поединке игрового дня Манчестер Юнайтед на "Олд Траффорд" примет лондонский Арсенал, начало встречи в 22:00 по киевскому времени.
В Украине игру в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2", начало трансляции в 21:55.
После серии неудач в АПЛ подопечные Жозе Моуриньо опустились на 8-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. В свою очередь, Канониры с 30-ю баллами замыкают первую четверку команд.
Чемпионат Англии Премьер-лига 15-й тур - Матчи 5 декабря
21:45 Вулверхэмптон - Челси (Футбол 1)
21:45 Бернли - Ливерпуль
21:45 Эвертон - Ньюкасл
21:45 Фулхэм - Лестер Сити
22:00 Тоттенхэм - Саутгемптон
22:00 Манчестер Юнайтед - Арсенал (Футбол 2)