Манчестер Юнайтед - Арсенал: где и когда смотреть матч 15 тура АПЛ

Новости спорта: Манчестер Юнайтед и Арсенал сыграют в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги.

Сегодня, 5 декабря, в английской Премьер-лиге состоятся 6 матчей 15-го тура. В центральном поединке игрового дня Манчестер Юнайтед на "Олд Траффорд" примет лондонский Арсенал, начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

В Украине игру в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2", начало трансляции в 21:55.

После серии неудач в АПЛ подопечные Жозе Моуриньо опустились на 8-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. В свою очередь, Канониры с 30-ю баллами замыкают первую четверку команд.

Чемпионат Англии Премьер-лига 15-й тур - Матчи 5 декабря

21:45 Вулверхэмптон - Челси (Футбол 1)

21:45 Бернли - Ливерпуль

21:45 Эвертон - Ньюкасл

21:45 Фулхэм - Лестер Сити

22:00 Тоттенхэм - Саутгемптон

22:00 Манчестер Юнайтед - Арсенал (Футбол 2)