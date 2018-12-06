Яркая ничья Манчестер Юнайтед и Арсенала на Олд Траффорд (Видео)

В центральном матче 15-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед принимал лондонский Арсенал. Команды так и не сумели выявить сильнейшего, но подарили публике отличное зрелище.
Вашему вниманию представлен видеообзор этого поединка:
Манчестер Юнайтед – Арсенал 2:2
Голы: 0:1 – 26 Мустафи, 1:1 – 30 Марсьяль, 1:2 – 68 Рохо (АГ), 2:2 – 69 Лингард
Арсенал: Лено, Холдинг, Папастатопулос, Мустафи, Ивоби, Рэмзи, Колашинац, Гендузи, Торрейра, Бельерин, Обамеянг.
Запасные: Лихтштайнер, Ляказетт, Мхитарян, Эль-Ненни, Чех, Нкетиа, Мэйтленд-Найлз.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Рохо, Смоллинг, Байи, Марсьяль, Лингард, Дармиан, Матич, Эррера, Диогу Далот, Рэшфорд.
Запасные: Мактомини, Феллайни, Валенсия, Ромеро, Лукаку, Мата, Погба.