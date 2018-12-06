Яркая ничья Манчестер Юнайтед и Арсенала на Олд Траффорд (Видео)

Новости спорта: Обзор центрального поединка 15-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед - Арсенал.

В центральном матче 15-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед принимал лондонский Арсенал. Команды так и не сумели выявить сильнейшего, но подарили публике отличное зрелище.

Вашему вниманию представлен видеообзор этого поединка:

Манчестер Юнайтед – Арсенал 2:2

Голы: 0:1 – 26 Мустафи, 1:1 – 30 Марсьяль, 1:2 – 68 Рохо (АГ), 2:2 – 69 Лингард

Арсенал: Лено, Холдинг, Папастатопулос, Мустафи, Ивоби, Рэмзи, Колашинац, Гендузи, Торрейра, Бельерин, Обамеянг.

Запасные: Лихтштайнер, Ляказетт, Мхитарян, Эль-Ненни, Чех, Нкетиа, Мэйтленд-Найлз.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Рохо, Смоллинг, Байи, Марсьяль, Лингард, Дармиан, Матич, Эррера, Диогу Далот, Рэшфорд.

Запасные: Мактомини, Феллайни, Валенсия, Ромеро, Лукаку, Мата, Погба.