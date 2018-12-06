Шахтер – Лион: букмекеры определили фаворита матча Лиги чемпионов

Новости спорта: Букмекеры определили фаворита матча Шахтер – Лион в рамках Лиги чемпионов.

Шахтер 12 декабря сыграет в Киеве с Лионом в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне номинальных хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Фонсеки с коэффициентом 2,14, а на французов – 3,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,75.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Шахтера можно поставить с коэффициентом 2,3, а на победу Лиона – 2,9.

Встреча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер – Лион состоится 12 декабря в городе Киев на стадионе НСК Олимпийский. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.