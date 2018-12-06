Официально. Португалия и Украина в отборе к Евро-2020 сыграют в Лиссабоне

Новости спорта: Сборная Португалии определилась с местом проведения матча отбора к Евро-2020 против сборной Украины.

Сборная Португалии примет национальную сборную Украины в рамках отбора к Евро-2020 в Лиссабоне, сообщает пресс-служба федерации футбола Португалии.

Подопечные Шевченко 22 марта 2019 года выйдут на газон стадиона Бенфики Эштадиу да Луш в 21:45 по Киеву.

Домашняя арена гранда португальского футбола вмещает 65,4 тысяч человек, и входит в топ-25 лучших стадионов Европы.

Ранее сообщалось, что сборная Украины узнала соперников в отборе к Евро-2020. Чемпионат Европы в 2020 году единоразово пройдет в 12 городах Европы 12 национальных ассоциаций УЕФА. Такое решение было принято по случаю 60-летия с момента проведения первого Евро.

Напомним, сборная Литвы, выступающая в одной группе с Украиной, накануне уволила главного тренера. Ранее ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык сообщил, что матч квалификации Евро-2020 Украина – Португалия пройдет в Киеве.