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Четверг, 06.12.2018
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Футбол. Результаты матчей 5.12.2018

Футбол. Результаты матчей 5.12.2018
16:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: 5 декабря прошли в топ-лигах Европы состоялось несколько интересных поединков, не обошлось и без сенсаций.

В среду, 5 декабря, состоялись матчи в чемпионатах Англии  и Франции. 

В центральном матче 15-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед и Арсенал поделили очки. Кроме того, Челси сенсационно проиграл Вулверхэмптону, Ливерпуль в гостях одолел Бернли. Лондонский Тоттенхэм легко переиграл Саутгемптон.

Результаты матчей 6 декабря в АПЛ:

Бернли 1 - 3 Ливерпуль

Вулверхэмптон 2 - 1 Челси

Лофтус-Чик открыл счет в пользу Челси в начале поединка благодаря рикошету. Однако, Хименес и Жота во втором тайме принесли победу Волкам.

Фулхэм 1 - 1 Лестер

Эвертон 1 - 1 Ньюкасл Юнайтед

Манчестер Юнайтед 2 - 2 Арсенал

Целых четыре гола увидели зрители в матче МЮ против Канониров. Открыл счет Мусташи после странной ошибки Де Хеа. Через несколько минут Марсьяль сравнял счет в матче, сыграв расторопнее всех в чужой вратарской. На 68-й минуте поединка ошибка Рохо привела ко второму голу Арсенала. А уже через минуту Лингард переиграл вратаря в ближнем бою, установив окончательный счет матча.

Тоттенхэм 3 - 1 Саутгемптон

5 декабря также прошли 7 матчей 16-го тура чемпионата Франции. В частности ПСЖ сенсационно потерял очки в матче с Страсбуром, а Лион, которому предстоит матч против Шахтера в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов, уступил дома Ренну.

Бордо 3 - 2 Сент-Этьен

Дижон 2 - 1 Генгам

Кан 1 - 2 Ним

Лион 0 - 2 Ренн

Нант 3 - 2 Марсель

Реймс 0 - 1 Тулуза

ПСЖ второй раз в сезоне подряд потерял очки в матче чемпионата Франции. Скромный Страсбур сумел отстоять ничью с грандом футбола. Игра завершилась со счетов 1:1, обя мяча были забиты с пенальти:

Страсбур 1 - 1 ПСЖ

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