Футбол. Результаты матчей 5.12.2018

В среду, 5 декабря, состоялись матчи в чемпионатах Англии и Франции.
В центральном матче 15-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед и Арсенал поделили очки. Кроме того, Челси сенсационно проиграл Вулверхэмптону, Ливерпуль в гостях одолел Бернли. Лондонский Тоттенхэм легко переиграл Саутгемптон.
Результаты матчей 6 декабря в АПЛ:
Бернли 1 - 3 Ливерпуль
Вулверхэмптон 2 - 1 Челси
Лофтус-Чик открыл счет в пользу Челси в начале поединка благодаря рикошету. Однако, Хименес и Жота во втором тайме принесли победу Волкам.
Фулхэм 1 - 1 Лестер
Эвертон 1 - 1 Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Юнайтед 2 - 2 Арсенал
Целых четыре гола увидели зрители в матче МЮ против Канониров. Открыл счет Мусташи после странной ошибки Де Хеа. Через несколько минут Марсьяль сравнял счет в матче, сыграв расторопнее всех в чужой вратарской. На 68-й минуте поединка ошибка Рохо привела ко второму голу Арсенала. А уже через минуту Лингард переиграл вратаря в ближнем бою, установив окончательный счет матча.
Тоттенхэм 3 - 1 Саутгемптон
5 декабря также прошли 7 матчей 16-го тура чемпионата Франции. В частности ПСЖ сенсационно потерял очки в матче с Страсбуром, а Лион, которому предстоит матч против Шахтера в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов, уступил дома Ренну.
Бордо 3 - 2 Сент-Этьен
Дижон 2 - 1 Генгам
Кан 1 - 2 Ним
Лион 0 - 2 Ренн
Нант 3 - 2 Марсель
Реймс 0 - 1 Тулуза
ПСЖ второй раз в сезоне подряд потерял очки в матче чемпионата Франции. Скромный Страсбур сумел отстоять ничью с грандом футбола. Игра завершилась со счетов 1:1, обя мяча были забиты с пенальти:
Страсбур 1 - 1 ПСЖ