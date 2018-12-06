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МФК Николаев возглавил тренер Шахтера

МФК Николаев возглавил тренер Шахтера
21:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Николаев

Новости спорта: В МФК Николаеве назначили нового главного тренера на вторую часть сезона 2018\2019 в Первой лиге.

МФК Николаев официально назначил Сергея Шищенко на пост главного тренера команды, сообщает пресс-служба клуба на своем сайте.

42-летний Сергей Шищенко начнет работу с командой уже 10 декабря, когда МФК Николаев соберется для подготовки к зимнему турниру. Сегодня, 6 декабря, состоялось официальное подписание контракта.

Ранее Шищенко работал с юношеской командой Шахтера. Николаев занимает 9 место в Первой лиге Украины с 19 очками в активе.

В качестве игрока Сергей выступал в Металлисте, Шахтере, Ниве, Кривбассе, Балтике, Металлурге - оба, Ильичевске и Черноморце. Добыл звание лучшего бомбардира чемпионата Украины 2001\2002. Провел 14 матчей за сборную Украины и забил 1 гол.

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Чемпионат Украины, Первая лига, МФК Николаев, Серегй Шищенко.
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