МФК Николаев возглавил тренер Шахтера

Новости спорта: В МФК Николаеве назначили нового главного тренера на вторую часть сезона 2018\2019 в Первой лиге.

МФК Николаев официально назначил Сергея Шищенко на пост главного тренера команды, сообщает пресс-служба клуба на своем сайте.

42-летний Сергей Шищенко начнет работу с командой уже 10 декабря, когда МФК Николаев соберется для подготовки к зимнему турниру. Сегодня, 6 декабря, состоялось официальное подписание контракта.

Ранее Шищенко работал с юношеской командой Шахтера. Николаев занимает 9 место в Первой лиге Украины с 19 очками в активе.

В качестве игрока Сергей выступал в Металлисте, Шахтере, Ниве, Кривбассе, Балтике, Металлурге - оба, Ильичевске и Черноморце. Добыл звание лучшего бомбардира чемпионата Украины 2001\2002. Провел 14 матчей за сборную Украины и забил 1 гол.