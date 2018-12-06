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Лунин заменит Наваса в Реале

Лунин заменит Наваса в Реале
22:44 Чт, 6 Декабрь 2018 Телеграф football.ua

Новости спорта: Андрей Лунин, по информации СМИ, станет запасным вратарем Реала со следующего сезона.

Игра вратаря Андрея Лунина за Леганес в матче против Райо Вальекано впечатлила мадридский Реал, сообщает Marca. "Бланкос" приобрели 19-летнего украинца из Зари прошлым летом и отправили его в аренду в Леганес набираться опыта.

Несмотря на то, что матч против Райо в Кубке Испании был его лишь третьим выходом в стартовом составе, Андрей продемонстрировал великолепную игру, отразив все летящие в него удары, в том числе и с пенальти.

Как утверждает источник, это лишь укрепило планы руководства Реала сделать Лунина запасным вратарем в следующем сезоне. В этой роли он должен заменить Кейлора Наваса, отыгравшего в текущей кампании пять матчей. В текущем сезоне Лунин провел за Леганес четыре матча во всех турнирах, в которых пропустил два гола и сохранил свои ворота "сухими" три раза.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Андрей Лунин.
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