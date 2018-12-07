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Экс-форвард Шахтера возглавил клуб из Первой лиги

Экс-форвард Шахтера возглавил клуб из Первой лиги
01:40 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Бывший форвард донецкого "Металлурга" Сергей Шищенко возглавил МФК "Николаев".

Николаев назначил Сергея Шищенко на должность главного тренера, сообщил официальный сайт клуба.

На этому посту 44-летний специалист сменил Руслана Забранского, с которым контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

В тренерский штаб Шищенко войдут Николай Гибалюк и Роман Чумак, задачей которого станет работа с вратарями. Кандидатура еще одного ассистента определится позже.

Тренерская карьера Сергея Шищенко началась в молодежной команде донецкого Металлурга, после чего он занимал аналогичную должность в днепродзержинской Стали. После этого входил в тренерский штаб Ильичевца, а затем возглавлял Буковину.

Последним местом работы Шищенко была юношеская команда Шахтера.

В данный момент Николаев идет на девятом месте в турнирной таблице Первой Лиги, имея в своем активе 19 очков в 15 матчах.

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Футбол, Новости футбола, ФК Николаев, Сергей Шищенко.
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