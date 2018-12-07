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Алекс Сандро близок к продлению контракта с Ювентусом

Алекс Сандро близок к продлению контракта с Ювентусом
05:47 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Алекс Сандро в ближайшее время может подписать новый контракт с Ювентусом.

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро в ближайшее время может подписать новый контракт с туринским клубом. Соглашение 27-летнего бразильца с действующими чемпионами Италии будет рассчитано до 2023 года, сообщает Goal.

Сандро выступает за «Ювентус» с 2015 года. Ранее футболист защищал цвета «Порту», «Сантоса», «Депортиво Мальдонадо» и «Атлетико Паранаэнсе». Нынешний контракт защитника рассчитан до конца сезона-2019/20.

В нынешней кампании Алекс отдал 2 результативные передачи в 13 матчах итальянской Серии А.

«Ювентус», набрав 40 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В матче 15-го тура команда Массимилиано Аллегри сыграет с миланским «Интером». Встреча состоится 7 декабря в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус»

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ФК Ювентус, Спорт, Серия А, Футбол, Алекс Сандро, Новости спорта, Новости футбола.
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