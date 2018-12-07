Ницца не намерена продлевать контракт с Балотелли

Новости спорта: В планы руководства Ниццы не входит продление контракта с итальянским нападающим Марио Балотелли.

Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер рассказал, что французский клуб не собирается продлевать контракт с итальянским нападающим Марио Балотелли. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

«Мы думали, что Марио покинет клуб минувшим летом, поэтому он пропустил предсезонную подготовку. Из-за этого у него не идёт игра в первой половине сезона. Но Марио не растерял свой талант. Ему нужно забить один мяч, тогда голы пойдут. Давайте не будем ни о чём сожалеть. Продление контракта? Нет, думаю, всё закончится», — цитирует президента «Ниццы» Goal.

Марио принял участие в 10 матчах чемпионата Франции, в которых отметился лишь одной результативной передачей и пятью жёлтыми карточками. В прошлом сезоне на его счету 18 голов и 6 передач.