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Ницца не намерена продлевать контракт с Балотелли

Ницца не намерена продлевать контракт с Балотелли
06:39 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: В планы руководства Ниццы не входит продление контракта с итальянским нападающим Марио Балотелли.

Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер рассказал, что французский клуб не собирается продлевать контракт с итальянским нападающим Марио Балотелли. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

«Мы думали, что Марио покинет клуб минувшим летом, поэтому он пропустил предсезонную подготовку. Из-за этого у него не идёт игра в первой половине сезона. Но Марио не растерял свой талант. Ему нужно забить один мяч, тогда голы пойдут. Давайте не будем ни о чём сожалеть. Продление контракта? Нет, думаю, всё закончится», — цитирует президента «Ниццы» Goal.

Марио принял участие в 10 матчах чемпионата Франции, в которых отметился лишь одной результативной передачей и пятью жёлтыми карточками. В прошлом сезоне на его счету 18 голов и 6 передач.

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Футбол, Марио Балотелли, Чемпионат Франции, ФК Ницца, Новости футбола.
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