Динамо не требовало отставки президента УПЛ

Новости спорта: Киевский клуб не делал никаких заявлений против Томаса Гримма.

Заместитель спортивного директора «Динамо» Сергей Мохник опроверг информацию о том, что «Динамо» потребовало отставки президента УПЛ Томаса Гримма. Об этом он рассказал «Обозревателю».

«Сразу хочу сказать, что никаких заявлений об отставке Томаса Гримма с поста президента УПЛ я не делал. Понятно, Игорь Цыганик написал, и все последовали за ним. Но как я мог требовать отставки Гримма, если не было самого заседания? Просто не собрался кворум, собрание на состоялось.

Вопроса такого вообще не было, такое никто не обсуждал и в повестку дня не вносил. Говорил недавно с Гельзиным, мол, вы вместе с «Зарей» меня «поддержали в отставке Гримма», так он тоже смеется... В общем, тут не о чем говорить - кворум не собрался и не было полномочий даже открыть заседание», - сказал Мохник.

Напомним, сегодняшнее собрание клубов УПЛ не состоялись, потому что на них приехали представители только шести команд, которых недостаточно для наличия кворума. Также сегодня «Динамо», «Заря» и «Олимпик» требовали отставки Томаса Гримма с поста президента УПЛ.