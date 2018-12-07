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Следователи назвали причину крушения вертолета президента Лестера

Следователи назвали причину крушения вертолета президента Лестера
10:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Следователи в Великобритании установили причину крушения вертолета президента Лестера.

Управление по расследованию авиационных происшествий (AAIB) Великобритании установило причины падения вертолета президента футбольного клуба Лестера Вишая Шривадданапрабхи.

Следователи пришли к выводу, что причиной стал выход из строя механизма управления хвостовым ротором.

По неизвестным причинам рулевой винт не был подсоединен к хвостовому ротору, что не позволило пилоту управлять вертолетом, который разбился о землю у стадиона Кинг Пауэр в Лестере.

Раньери у стадиона Кинг Пауэр почтил память президента Лестера (Видео)

Вместе с президентом Лестера погибли два члена его персонала, пилот и пассажирка. Трагедия произошла 28 октября после 10-го тура АПЛ с Вест Хэмом.

Вишай Шривадданапрабхи традиционно покидал территорию стадиона на своем вертолете.

Ранее сообщалось, что вратарь Лестера Каспер Шмейхель мог погибнуть во время падения вертолета президента клуба, но полиция вовремя вмешалась.

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АПЛ, Лестер, Кинг Пауэр, Президент Лестера.
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