Следователи назвали причину крушения вертолета президента Лестера

Новости спорта: Следователи в Великобритании установили причину крушения вертолета президента Лестера.

Управление по расследованию авиационных происшествий (AAIB) Великобритании установило причины падения вертолета президента футбольного клуба Лестера Вишая Шривадданапрабхи.

Следователи пришли к выводу, что причиной стал выход из строя механизма управления хвостовым ротором.

По неизвестным причинам рулевой винт не был подсоединен к хвостовому ротору, что не позволило пилоту управлять вертолетом, который разбился о землю у стадиона Кинг Пауэр в Лестере.

Вместе с президентом Лестера погибли два члена его персонала, пилот и пассажирка. Трагедия произошла 28 октября после 10-го тура АПЛ с Вест Хэмом.

Вишай Шривадданапрабхи традиционно покидал территорию стадиона на своем вертолете.

Ранее сообщалось, что вратарь Лестера Каспер Шмейхель мог погибнуть во время падения вертолета президента клуба, но полиция вовремя вмешалась.