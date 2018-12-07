Мариуполь - Шахтер: где смотреть матч 7 декабря

Новости спорта: Сегодня Мариуполь и Шахтер открывают заключительный тур 2018-го года.

В Мариуполь на игру против одноименного клуба приезжает действующий чемпион и единоличный лидер – донецкий «Шахтер».

В матче 18-го тура чемпионата Украины 7 декабря встретятся ФК "Мариуполь" и "Шахтер". Поединок пройдет в Мариуполе.

Начало встречи - в 17:00.

Прямую трансляцию противостояния мариупольского и донецкого клубов можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, "Шахтер", набрав 42 очка в семнадцати матчах, лидирует в украинской Премьер-лиге. В то же время "Мариуполь", у которого в активе 24 очка, располагается на шестой строчке.

Если для "Шахтера" важно перед зимними каникулами сохранить отрыв от "Динамо" и "Александрии", то "Мариуполь" ведет отчаянную борьбу за попадание в первую шестерку.

В первом круге "горняки" обыграли приазовцев со счетом 2:0.