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МанСити хочет избавиться от конкурента Зинченко

МанСити хочет избавиться от конкурента Зинченко
17:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: Уход Бенжамена Менди может позволить украинцу Александру Зинченко чаще выходить в составе Манчестер Сити.

Конкурент Александра Зинченко на позиции левого защитника Бенжамен Менди может уйти из Манчестер Сити летом 2019 года.

Как отмечается в Tuttosport, клуб недоволен большим количеством травм у 24-летнего француза сенегальского происхождения. Менди пропустил почти весь прошлый сезон АПЛ, а в этом из-за новой травмы пропустит еще несколько месяцев.

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Руководство Манчестер Сити рассчитывает продать Менди уже летом 2019 года.

Бенжамен Менди перешел в команду Хосепа Гвардиолы из Монако в 2017 году за 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью объяснил, почему Фред перестал попадать в состав МЮ.

Напомним, болельщики оригинально поддержали игрока сборной Украины и Манчестер Сити Александра Зинченко после перелома носа.

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ФК Ман Сити, АПЛ, Александр Зинченко, Бенжамен Менди.
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