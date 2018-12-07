МанСити хочет избавиться от конкурента Зинченко

Новости спорта: Уход Бенжамена Менди может позволить украинцу Александру Зинченко чаще выходить в составе Манчестер Сити.

Конкурент Александра Зинченко на позиции левого защитника Бенжамен Менди может уйти из Манчестер Сити летом 2019 года.

Как отмечается в Tuttosport, клуб недоволен большим количеством травм у 24-летнего француза сенегальского происхождения. Менди пропустил почти весь прошлый сезон АПЛ, а в этом из-за новой травмы пропустит еще несколько месяцев.

Руководство Манчестер Сити рассчитывает продать Менди уже летом 2019 года.

Бенжамен Менди перешел в команду Хосепа Гвардиолы из Монако в 2017 году за 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью объяснил, почему Фред перестал попадать в состав МЮ.

Напомним, болельщики оригинально поддержали игрока сборной Украины и Манчестер Сити Александра Зинченко после перелома носа.