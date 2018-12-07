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Шахтер в гостях разобрался с Мариуполем

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Шахтер в гостях разобрался с Мариуполем
19:02 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча 18-го тура УПЛ Мариуполь - Шахтер.

В стартовом матче 18-го тура чемпионата Украины Шахтер разгромил Мариуполь. Эта победа позволила Горнякам оторваться от идущей второй Александрии на 9 очков. Отставание Динамо на данный момент - 10 пунктов.

Шахтер, несмотря на "сухой" первый тайм, сумел крупно обыграть хозяев со счетом 0:3. Во втором тайме на 62-й минуте встречи счет открыл Степаненко, который ударом через себя эффектно пробил с убойной позиции. Через 2 минуты Мораес удвоил преимущество Горняков, удачно сыграв на добивании. Сделал счет разгромным в матче Марлос, поразив ворота соперников на 70-й минуте.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Лучшие моменты 2-го тайма:

Мариуполь - Шахтер 0:3

Голы: Степаненко, 62, Мораес, 64, Марлос, 70

Мариуполь: Худжамов - Белый (Билоконь, 76), Дава (Бугай, 71), Яворский, Федорчук - Быков, Демири, Полегенько (Быковский, 82), Тищенко - Мишнев - Вакула.

Шахтер: Пятов - Бутко, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Патрик, Степаненко - Болбат, Коваленко (Тотовицкий, 73), Дентиньо (Марлос, 20) - Мораес (Кайоде, 80).

Предупреждения: Яворский, Дава, Худжамов, Белый - Кривцов.

Этот поединок стал последним для Шахтера и Мариуполя в ЧУ  этом году. Следующие матчи УПЛ для команд состоятся в феврале 2019 года. Напомним, подопечные Паулу Фонсеки в ближайшую среду проведут важнейшую игру Лиги чемпионов против Лиона. В случае победы Горняки выйдут в 1/8 финала ЛЧ.

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