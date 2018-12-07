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"Тарас никогда не устает": Фонсека о красивом голе Степаненко в ворота Мариуполя

&quot;Тарас никогда не устает&quot;: Фонсека о красивом голе Степаненко в ворота Мариуполя
20:49 Сегодня Телеграф footballua.tv Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Наставник "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал итоги гостевого матча 18-го тура чемпионата Украины с "Мариуполем" (0:3).

- В первом тайме мы создавали огромное количество моментов, которые можно было реализовывать, но мы остались терпеливыми и забили три гола. Мы играли достаточно быстро, создавали моменты, не забили в первом тайме, но в этом ничего страшного нет.

Да, первый гол немного раскрепостил команды, но до этого мы создали немалое количество моментов и могли забивать.

Мы планировали, чтобы Марлос сыграл максимум 45 минут, но травма Дентиньо заставила нас выпустить его немного раньше. Он физически был на очень хорошем уровне и хорошо себя показал.

Гол Степаненко был очень красивым. Я всегда жду, что любой игрок нашей команды сможет забить, потому что до этого могли забивать Болбат и Мораес. Тарас никогда не устает, и это было очень красиво.

На поединок с "Лионом"? По Ракицкому мы еще не знаем, он сломал палец на ноге и не тренируется с нами, и мы посмотрим, сможет ли он выступить в следующем поединке. А Тайсон восстановился и все будет хорошо.

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