Лион готов продать своего главного лидера зимой

Новости спорта: Французский форвард Набиль Фекир может покинуть Лион уже этой зимой.

Руководство «Лиона» не будет препятствовать уходу из клуба нападающего Набиля Фекира в ближайшее зимнее трансферное окно, сообщает L'Equipe.

Действующий контракт Фекира с «Лионом» рассчитан до лета 2020 года. Президент клуба попросил 25-летнего игрока принять решение о подписании нового соглашения до конца этого года. Если нападающий откажется продлевать сотрудничество, «Лион» будет готов продать его этой зимой.

Интерес к Набилю проявляют мюнхенская «Бавария», лондонский «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», который был близок к трансферу игрока минувшим летом.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Фекир забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 10 матчах. В Лиге чемпионов форвард записал в актив 2 мяча и 2 голевых паса в 4 встречах.