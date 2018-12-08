Ювентус одержал минимальную победу над Интером

Новости спорта: Ювентус продолжил свою беспроигрышную серию, обыграв Интер на своем поле в центральном матче 15 тура Серии А.

Туринский «Ювентус» одержал победу в матче 15-го тура итальянской Серии А с миланским «Интером». Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал хорватский нападающий Марио Манджукич, отличившийся на 66-й минуте. Результативную передачу в актив записал португальский защитник Жоау Канселу.

«Ювентус» остаётся непобедимым в нынешнем сезоне чемпионата Италии. Подопечные Массимилиано Аллегри одержали 14 побед и один раз сыграли вничью в 15 матчах. «Интер» потерпел второе поражение в последних четырёх встречах.

Туринская команда, набрав 43 очка, продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии А, миланский клуб (29) занимает третье место.

В следующем туре «Ювентус» на выезде сыграет с «Торино», «Интер» дома встретится с «Удинезе». Оба матча состоятся 15 декабря.