Аллегри: Интер доставил немало проблем Ювентусу

Новости спорта: Массимилиано Аллегри прокомментировал поединок 15 тура Серии А Ювентуса против Интера.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал результат матча 15-го тура итальянской Серии А с миланским «Интером». Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«Интер» доставил «Ювентусу» немало проблем в первом тайме, начав игру с Мариу и Гальярдини, поэтому мы изо всех сил пытались их закрыть. После перерыва я переместил Манджукича на левый фланг, а Дибала стал играть намного лучше. Во втором тайме мы не позволили практически ничего создать сопернику у наших ворот, а также имели ещё пару опасных моментов.

«Ювентус» показывал только половину от возможностей в первом тайме, однако затем команда стала более уверенно держать мяч, действовать организованно и сплочённо. Мы знали, что чемпионат не закончится сегодня, однако мы всё равно должны были избежать поражения», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Туринская команда, набрав 43 очка, продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии А, миланский клуб (29) занимает третье место.

В следующем туре «Ювентус» на выезде сыграет с «Торино», «Интер» дома встретится с «Удинезе». Оба матча состоятся 15 декабря.