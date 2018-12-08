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Защитник МЮ зимой может перебраться в Фулхэм

Защитник МЮ зимой может перебраться в Фулхэм
06:42 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Итальянский защитник Маттео Дармиан зимой может перейти в лондонский Фулхэм.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан может покинуть стан «красных дьяволов» в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, 29-летним итальянским футболистом активно интересуется «Фулхэм». Лондонский клуб намерен взять Дармиана в аренду с последующим правом выкупа в конце сезона. На данный момент к защитнику также проявляют интерес «Интер» и «Ювентус».

Ранее стало известно, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не хочет отпускать итальянского игрока. Несмотря на отсутствие должного количества игровой практики у Дармиана, португальский специалист рассчитывает на футболиста.

Действующий контракт Дармиана с английской командой рассчитан до конца сезона-2018/19 с возможностью продления ещё на один год. Итальянский футболист перешёл из «Торино» в «Манчестер Юнайтед» в 2015 году.

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Фулхэм, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Маттео Дармиан.
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