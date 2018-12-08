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Степаненко: Все мои победы – для семьи

Степаненко: Все мои победы – для семьи
07:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко считает, что его команда победила заслуженно в матче УПЛ против Мариуполя (3:0).

Фантастический гол полузащитника Шахтера Тараса Степаненко положил начало разгрому Мариуполя.

"Очень хотели победить, ведь перед этим были две домашние ничьи, что немного бьет по психологии. Был виден настрой, все старались, даже несмотря на тяжелое поле и вязкого соперника", — сказал Степаненко, сообщает официальный сайт Шахтера.

"В принципе, мы полностью переиграли противника и победили без вопросов. Забитый гол? Все мои победы – для семьи. Я стараюсь для того, чтобы жена и дети были счастливы, и свой гол посвящаю сыну Ярославу, которому недавно исполнилось пять лет.

Наша команда чувствовала поддержку болельщиков: и утром на прогулке было много людей с флагами клуба, включали гимн Шахтера, и многие пришли на стадион. Знаем, что нас любят здесь, уважают и поддерживают всегда. Также надеемся, что, если у болельщиков есть возможность, они приедут на НСК Олимпийский и поддержат нас в решающем поединке сезона в Лиге чемпионов. Хотелось бы собрать максимальное количество людей. Матч с Лионом будет очень важным и интересным".

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ФК Шахтер, Тарас Степаненко, УПЛ, ФК Мариуполь.
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