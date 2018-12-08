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Главный форвард Манчестер Юнайтед хочет покинуть клуб из-за Моуриньо

Главный форвард Манчестер Юнайтед хочет покинуть клуб из-за Моуриньо
10:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку испортил отношения с главным тренером команды Жозе Моуринью.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку хочет покинуть английский клуб, сообщает ESPN. Бельгиец не понимает, почему перестал быть игроком стартового состава. Напряженность между тренером и форвардом возникла из-за безголевой серии Лукаку.

По информации источника, 25-летний бельгийский футболист хочет уйти из команды из-за растущего давления и конфликта с главным тренером команды — Жозе Моуринью.

Лукаку перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Эвертона» в 2017 году. В нынешнем сезоне бельгийский нападающий принял участие в 14 матчах в составе английской команды, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. Ранее Лукаку выступал в таких командах, как «Андерлехт», лондонский «Челси» и «Вест Бромвич».

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ФК Манчестер Юнайтед, Ромелу Лукаку, АПЛ, Жозе Моуриньо.
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