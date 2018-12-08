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Первая цель Шахтера в зимнее трансферное окно

Первая цель Шахтера в зимнее трансферное окно
12:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: Полузащитник Бенфики Андрия Живкович может перейти в Шахтер.

По данным португальского издания Record, донецкий «Шахтер» может осуществить трансфер полузащитника «Бенфики» Андрии Живковича. По данным источника, в переходе серба заинтересован лично Паулу Фонсека, который мог бы его использовать в качестве левого вингера. При этом трансферная стоимость 22-летнего игрока оценивается в 30 миллионов евро.

Помимо «Шахтера», на 22-летнего сербского полузащитника также претендует «Эвертон». В нем лично заинтересован наставник команды Марку Сильва.

Живкович перешел в «Бенфику» в 2016 году из «Партизана», воспитанником которого он и является. Также на счету Живковича 14 матчей за сборную Сербии.

Сербский вингер будет вместе со своей национальной сборной играть против Украины в отборе на Евро-2020.

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ФК Шахтер, ФК Бенфика, Трансфер, Андрия Живкович.
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