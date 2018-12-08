Динамо разгромило Карпаты, добыв 600-ю победу в чемпионатах Украины

Новости спорта: Киевское Динамо со счетом 4:0 обыграло Карпаты во Львове.

Киевское Динамо и львовские Карпаты завершили матчи УПЛ в 2018 году в рамках 18-го тура. Матч состоялся во Львове.

Первый тайм прошел в равной борьбе и ничто не указывало на итоговый разгром. Единственный гол в первой половине пришелся после штрафного удара от Цыганкова с рикошетом.

Во втором тайме киевляне словили Карпаты на контратаке и под конец матча забили все голы.

После этой победы Динаом поднялось на вторую строчку (38 очков), у Шахтера - 45. У Александрии 36 очков, но игра со Львовом в воскресенье может вернуть команду Шарана на вторую строчку.

К слову, Динамо добыло свою 600-ю победу в рамках чемпионатов независимой Украины.

Карпаты — Динамо 0:4

Голы: Цыганков, 28, 49, 90+1, Шапаренко, 89

Карпаты: Кучинский — Федецкий, Гуйе, Мехремич — Карраскаль, Эрбес (Понде, 70), Клец, Мякушко (Мирошниченко, 58) — Ди Франко — Швед (Лебеденко, 57), Гуцуляк

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Сидорчук, Шепелев (Андриевский, 90+2) — Цыганков, Шапаренко, Вербич — Беседин (Дуэлунд, 90)

Предупреждения: Эрбес, Мехремич, Гуйе, Гуцуляк, Ди Франко — Беседин, Шапаренко, Шепелев, Вербич.