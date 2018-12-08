Скачать
Суббота, 08.12.2018
Где и когда смотреть бой Ломаченко - Педраса
Где и когда смотреть бой Ломаченко - Педраса
Футбол: расписание матчей 8 декабря
Футбол: расписание матчей 8 декабря
Сестра Ломаченко - спортсменка международного уровня
Сестра Ломаченко - спортсменка международного уровня
Биатлон. Результаты женской спринтерской гонки в Поклюке 8.12.2018
Биатлон. Результаты женской спринтерской гонки в Поклюке 8.12.2018

Динамо разгромило Карпаты, добыв 600-ю победу в чемпионатах Украины

Динамо разгромило Карпаты, добыв 600-ю победу в чемпионатах Украины
15:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Киевское Динамо со счетом 4:0 обыграло Карпаты во Львове.

Киевское Динамо и львовские Карпаты завершили матчи УПЛ в 2018 году в рамках 18-го тура. Матч состоялся во Львове.

Первый тайм прошел в равной борьбе и ничто не указывало на итоговый разгром. Единственный гол в первой половине пришелся после штрафного удара от Цыганкова с рикошетом.

Во втором тайме киевляне словили Карпаты на контратаке и под конец матча забили все голы.

После этой победы Динаом поднялось на вторую строчку (38 очков), у Шахтера - 45. У Александрии 36 очков, но игра со Львовом в воскресенье может вернуть команду Шарана на вторую строчку.

К слову, Динамо добыло свою 600-ю победу в рамках чемпионатов независимой Украины.

Карпаты — Динамо 0:4

Голы: Цыганков, 28, 49, 90+1, Шапаренко, 89

Карпаты: Кучинский — Федецкий, Гуйе, Мехремич — Карраскаль, Эрбес (Понде, 70), Клец, Мякушко (Мирошниченко, 58) — Ди Франко — Швед (Лебеденко, 57), Гуцуляк

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Сидорчук, Шепелев (Андриевский, 90+2) — Цыганков, Шапаренко, Вербич — Беседин (Дуэлунд, 90)

Предупреждения: Эрбес, Мехремич, Гуйе, Гуцуляк, Ди Франко — Беседин, Шапаренко, Шепелев, Вербич.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Карпаты, УПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Слон и Моська": Ломаченко встретился с Порзингисом перед боем с Педрасой
02 Ломаченко и Педраса сделали вес
03 Джима рассказала о смене гражданства
04 Где и когда смотреть бой Ломаченко - Педраса
05 Эффектный гол бисиклетой от Степаненко (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь