Борнмут - Ливерпуль: хет-трик Салаха и красивейший автогол (Видео)

Ливерпуль уничтожил в гостях Борнмут в матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу. Решающий вклад в победу мерсисайдцев сделал лидер атаки Красных - Мохаммед Салах, который сегодня оформил хет-трик. Кроме того, в игре был забит красивейший автогол в исполнении Кука: защитник шикарным ударом пяткой замкнул прострел с левого фланга.
Борнмут - Ливерпуль 0:4
Голы: Салах, 26, 48, 77, Кук, 68 (авт.)
Борнмут: Бегович — Фрэнсис, С. Кук, Аке, Дэниэлс (Рико, 85) — Станислас (Мингс, 85), Серман, Брукс (Муссе, 63), Лерма, Фрейзер — Кинг.
Ливерпуль: Бекер — Фабиньо, Матип, Ван Дейк, Робертсон — Милнер, Вейналдум, Кейта (Лаллана, 65) — Салах, Фирмино (Хендерсон, 81), Шакири (Мане, 65).
Предупреждения: Аке, Лерма — Фабиньо.