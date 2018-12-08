Борнмут - Ливерпуль: хет-трик Салаха и красивейший автогол (Видео)

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча Борнмут - Ливерпуль.

Ливерпуль уничтожил в гостях Борнмут в матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу. Решающий вклад в победу мерсисайдцев сделал лидер атаки Красных - Мохаммед Салах, который сегодня оформил хет-трик. Кроме того, в игре был забит красивейший автогол в исполнении Кука: защитник шикарным ударом пяткой замкнул прострел с левого фланга.

Борнмут - Ливерпуль 0:4

Голы: Салах, 26, 48, 77, Кук, 68 (авт.)

Борнмут: Бегович — Фрэнсис, С. Кук, Аке, Дэниэлс (Рико, 85) — Станислас (Мингс, 85), Серман, Брукс (Муссе, 63), Лерма, Фрейзер — Кинг.

Ливерпуль: Бекер — Фабиньо, Матип, Ван Дейк, Робертсон — Милнер, Вейналдум, Кейта (Лаллана, 65) — Салах, Фирмино (Хендерсон, 81), Шакири (Мане, 65).

Предупреждения: Аке, Лерма — Фабиньо.