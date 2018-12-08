Экс-форвард Днепра помог Атлетико разгромить Алавес (Видео)

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча Примеры Атлетико - Алавес.

Экс-игрок Днепра Никола Калинич помог Атлетико обыграть Алавес в матче 15-го тура чемпиона Испании. На 25-й минуте встречи Калинич животом замкнул прострел с правого фланга. Под занавес поединка Гризманни и Родри довели счет до разгромного.

Атлетико - Алавес 3:0

Голы: Калинич 25', Гризманн, 82' Родри 87'.

Атлетико: Облак — Люка Эрнандес (Хименес, 36), Савич, Арьяс, Родри Эрнандес — Сауль, Лемар (Монтеро, 64), Парти, Корреа — Гризманн, Калинич (Витоло, 56).

Алавес: Пачеко — Химо Наварро, Дуарте, Агиррегабириа (Собрино, 81) — Лагуардиа, Вакасо (Бастон, 46), Пина, Ибаи Гомес (Бурги, 72) — Ману Гарсия, Хони Родригес, Кальери.

Предупреждения: Калинич, Кальери, Пина, Корреа, Химо Наварро, Арьяс, Парти, Монтеро, Лагуардиа.