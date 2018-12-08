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"Старались играть на атаку": Хацкевич о матче с Карпатами

&quot;Старались играть на атаку&quot;: Хацкевич о матче с Карпатами
19:48 Сегодня Телеграф ФК Динамо (Киев) Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Пресс-конференция наставника "Динамо" Александра Хацкевича после выездного матча "Карпаты" - "Динамо", в котором его подопечные победили со счетом 0:4.

- Была хорошая, открытая игра со стороны обеих команд, с моментами у ворот и хозяев, и гостей. Но наше мастерство в завершающей стадии сегодня было выше. Второй тайм вообще понравился, ведь мы строго сыграли в защите. Да, пропустили одну контратаку – без ошибок не бывает, но главное, что очень эффективно сыграли в атаке.

- Не много ли позволили сегодня "Карпатам", которые имели много моментов, но не забивали?

- Напряжение было только после стандартных положений. И в первом тайме львовяне на контратаках хорошо выбегали вперед. Понятно, что были свободные зоны, ведь обе команды старались играть на атаку – это радует.

- Артем Беседин играл и в прошлом матче, и сегодня, как оцените его состояние?

- Самое главное – что он уже функционально выдерживает темп игры. Понятно, что нападающий должен забивать, и такие моменты, как у него был в начале второго тайма, нападающий обязан реализовывать. Над этим нужно работать, и только через работу придут и голы.

- Правда ли, что "Динамо" интересует нападающий Фран Соль?

- Мы стараемся усилить позицию нападающего, работаем над этим, а Фран Соль это будет или кто-то другой, будет видно. Селекционный отдел клуба занимается этим вопросом. Мы находимся в стадии поиска.

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