Черноморец - Ворскла: обзор матча (Видео)

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча 18-го тура УПЛ Черноморец - Ворскла.

Полтавская Ворскла благодаря быстрому голу Чижова сумела обыграть Черноморец на выезде. Игра проходила в рамках 18-го тура чемпионата Украины по футболу. Единственный гол в матче забил Александр Чижов, который расторопнее всех сыграл в чужой вратарской. Эта победа подняла полтавчан на 5-е место в турнирной таблице УПЛ, Черноморец занимает предпоследнее, 13-е, место.

Черноморец - Ворскла 0:1

Гол: Чижов, 5

Черноморец: Литовченко — Трубочкин (Штогрин, 87), Рыжук, Мищенко (Остапенко, 14), Грачев, Норенков — Чорний (Мусолитин, 46), Савченко, Бабенко, Семенив — Коваль.

Ворскла: Шуст — Пердута, Чеснаков, Чижов, Артур (Кане, 85) — Габелок (Мысык, 90+3), Сакив, Гиоргадзе, Ребенок — Шарпар — Карека (Сергийчук, 74).

Предупреждения: Остапенко, Коваль — Чижов, Сакив.