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Заря разгромила Арсенал в УПЛ (Видео)

Заря разгромила Арсенал в УПЛ (Видео)
20:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Заря

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча Заря - Арсенал-Киев.

Открыл счет в матче Караваев, который реализовал 11-метровый. Во втором тайме, на 51-минуте, Громов удачно сыграл на добивании удвоив преимущество хозяев. Завершил разгром Каменюка, который с острейшего угла умудрился пробить прямо в угол ворот.

Заря - Арсенал-Киев 3:0

Голы: Караваев, 36 (с пенальти), Громов, 51, Каменюка, 80.

Заря: Луис Филипе — Тымчик, Вернидуб, Сваток, Михайличенко (Каменюка, 69) — Арвеладзе, Кочергин (Леднев, 71) — Караваев, Кабаев (Леонардо, 81), Хомченовский — Громов.

Арсенал-Киев: Ситало — Зозуля, Акакпо (Сухоручко, 63), Дубинчак, Майданевич — Ориховский (Вакулко, 65), Домбровский — Семенюк, Янаков (Ермаченко, 86), Сагуткин — Акулинин.

Предупреждения: Зозуля.

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