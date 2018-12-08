Бундеслига. Бавария разгромила Нюрнберг, Боруссия Д обыграла Шальке (Видео)

Состоялись несколько матчей 14-го тура немецкого чемпионата по футболу. В частности, Бавария благодаря дублю Левандовски и голу Рибери разгромила Нюрнберг. В рурском дерби Шальке украинского вингера Евгения Коноплянки уступил дортмундской Боруссии.
Бавария - Нюрнберг 3:0
Голы: Левандовски, 9, 27, Рибери, 56.
Бавария: Нойер — Зюле, Киммих, Алаба, Боатенг — Горетцка (Алькантара, 63), Гнабри (Вагнер, 75), Рибери (Коман, 63), Рафинья, Мюллер — Левандовски.
Нюрнберг: Бредлов — Мюль, Марграйттер, Ляйбольд, Бауэр — Керк (Зреляк, 70), Эррас (Эвертон, 84), Мисидьян, Райн (Петрак, 70), Годен — Исхак.
Предупреждение: Алаба.
Шальке - Боруссия Д 1:2
Голы: Калиджури, 62 (с пенальти) — Дилейни, 8, Санчо, 74.
Шальке: Ферманн — Калиджури, Сане, Настасич, Ощипка (Коноплянка, 76) — Шепф, Руди, МакКенни — Бенталеб (Сердар, 55) — Бургшталлер (Мендиль, 36), Арит.
Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Диалло, Аканжи, Хакими — Дилейни, Витсель — Санчо (Пулишич, 89), Ройс, Ларсен (Геррейру, 64) — Алькасер (Гетце, 77).
Предупреждения: Ощипка, Сане, Настасич, Руди — Пищек, Ройс, Хакими.