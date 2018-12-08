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Бундеслига. Бавария разгромила Нюрнберг, Боруссия Д обыграла Шальке (Видео)

Бундеслига. Бавария разгромила Нюрнберг, Боруссия Д обыграла Шальке (Видео)
20:42 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Смотреть видео обзор матчей Бундеслиги Бавария - Нюрнберг, Шальке - Боруссия Д.

Состоялись несколько матчей 14-го тура немецкого чемпионата по футболу. В частности, Бавария благодаря дублю Левандовски и голу Рибери разгромила Нюрнберг. В рурском дерби Шальке украинского вингера Евгения Коноплянки уступил дортмундской Боруссии.

Бавария - Нюрнберг 3:0

Голы: Левандовски, 9, 27, Рибери, 56.

Бавария: Нойер — Зюле, Киммих, Алаба, Боатенг — Горетцка (Алькантара, 63), Гнабри (Вагнер, 75), Рибери (Коман, 63), Рафинья, Мюллер — Левандовски.

Нюрнберг: Бредлов — Мюль, Марграйттер, Ляйбольд, Бауэр — Керк (Зреляк, 70), Эррас (Эвертон, 84), Мисидьян, Райн (Петрак, 70), Годен — Исхак.

Предупреждение: Алаба.

Шальке - Боруссия Д 1:2

Голы: Калиджури, 62 (с пенальти) — Дилейни, 8, Санчо, 74.

Шальке: Ферманн — Калиджури, Сане, Настасич, Ощипка (Коноплянка, 76) — Шепф, Руди, МакКенни — Бенталеб (Сердар, 55) — Бургшталлер (Мендиль, 36), Арит.

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Диалло, Аканжи, Хакими — Дилейни, Витсель — Санчо (Пулишич, 89), Ройс, Ларсен (Геррейру, 64) — Алькасер (Гетце, 77).

Предупреждения: Ощипка, Сане, Настасич, Руди — Пищек, Ройс, Хакими.

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