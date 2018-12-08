Челси обыграл Манчестер Сити в центральном матче 16 тура АПЛ

Новости спорта: Голы Н'Голо Канте и Давида Луиса помогли Челси дома обыграть Манчестер Сити.

В Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж завершился центральный матч 16-го тура чемпионата Англии по футболу. Итоговый счет встречи Челси - Манчестер Сити 2:0.

Челси 2:0 Манчестер Сити

Голы: Канте 45', Давид Луис 78'

Предупреждения: Жоржиньо 63', Педро 81'

Команды бодро начали первый тайм, да и в целом темп матча был высоким. Однако, первый гол в поединке был забит лишь под занавес первого тайма. На 45-й минуте встречи Азар накрутил соперников и прострелил в штрафную, где набежавший Канте вколотил мяч в ворота - без шансов для Эдерсона. Во втором тайме лондонцы сумели сдержать натиск Горожан. Более того, хозяева даже умудрились забить: на 78-й минуте поединка после подачи с углового Давид Луис по замысловатой траектории головой переправил мяч в ворота гостей.

Гол Канте:

Гол Давида Луиса:

Лучшие моменты 1-го тайма:

Лучшие моменты 2-го тайма:

По итогам матча идущий третьим в АПЛ Челси приблизился к МС на расстояние 7 очков. Манчестер Сити, в свою очередь, с 41 очком отстает от лидирующего Ливерпуля на 1 балл.

Составы команд:

Челси: Аррисабалага - Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо - Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли 65') - Педро, Азар (Жиру 90'), Виллиан (Лофтус-Чик 75').

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Стоунз, Ляпорт, Делф - Б. Силва, Фернандиньо, Д. Силва (Гюндоган 68') - Марез (Фоден 84'), Стерлинг, Сане (Жезус 53').