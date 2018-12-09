Эспаньол 0:4 Барселона: видео голов и обзор матча

Новости спорта: Два блестяще исполненных Лионелем Месси штрафных удара украсили победу подопечных Вальверде в принципиальном противостоянии (4:0).

«Барселона» одержала победу в матче 15-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом». Каталонское дерби прошло в Барселоне на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» и завершилось победой сине-гранатовых со счётом 4:0.

Авторами голов стали нападающие Луис Суарес и Лионель Месси, оформивший дубль, а также полузащитник Усман Дембеле.

Беспроигрышная серия «Барселоны» в чемпионате Испании достигла трёх матчей. «Эспаньол» потерпел четвёртое поражение подряд.

«Барселона», набрав 31 очко, занимает первое место в турнирной таблице Примеры, «Эспаньол» (21) — девятое.

Эспаньол — Барселона 0:4

Голы: Месси, 17, 65, Дембеле, 26, Суарес, 45.

Эспаньол: Диего Лопес — Хави Лопес, Давид Лопес, Дуарте, Дидак — Мелендо (Гарсия, 64), В. Санчес, Рока, Дардер (Гранеро, 74), Перес (Баптистао, 60) — Иглесиас.

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Ракитич (Д. Суарес, 82), Бускетс, Видаль — Месси, Л. Суарес (Эль-Хаддади, 79), Дембеле (Коутиньо, 69).

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