Лидер Челси Азар может продолжить карьеру в ПСЖ

Новости спорта: Босы ПСЖ готовы выложить любые деньги за лидера Челси и сборной Бельгии Эдена Азара.

Будущее звездного бельгийца в Челси снова под вопросом, несмотря на то, что лондонцы предложили своему лидеру новый контракт на 5 лет с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю, что автоматически бы сделало Эдена самым высокооплачиваемым футболистом "Синих". Напомним, ныне больше всех в составе команды Сари получает француз Нголо Канте. Информирует Daily Express

Мадридский Реал восстановил свой интерес к бельгийцу, также в борьбу в любой момент может включиться гранд из Италии - Ювентус, агенты которого активно следят за ситуацией в Западном Лондоне и в любой момент готовы провернуть сделку.

Но, несмотря на интерес вышеперечисленных клубов именно ПСЖ по мнению многих иностранных СМИ являются главными претендентами на бельгийца.

Парижане - давние поклонники Азара и хотели бы добавить его к своему сверкающему набору талантов во французской столице, несмотря на последствия, которые это может иметь в виде наказания от УЕФА за нарушение финансового Fair Play.

Напомним, вчера, 8 декабря Челси на Стэмфорд Бридж нанесло первое поражения в сезоне подопечным Хосепа Гвардиолы и тем самым максимально закрутив интригу в АПЛ.