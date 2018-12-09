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Форварду Ливерпуля грозит дисквалификация за ставки на футбол

Форварду Ливерпуля грозит дисквалификация за ставки на футбол
15:07 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Форвард Ливерпуля Даниэля Старриджа могут ждать неприятности, если докажут, что он причастен к махинациям на ставках.

По информации The Sun, английский нападающий может остаться вне футбола минимум на полгода, если Старидджа признают виновным в нарушении правил FA, а именно ставках на футбол. До 11 февраля Даниэль должен ответить на обвинения.

Игрока Ливерпуля обвиняют в букмекерских ставках

В марте, когда началось расследование, игрок передал свой телефон Футбольной ассоциации, которая отдала его специалистам для изучения телефонных звонков и смс во время зимнего трансферного окна.

Отметим, что Старридж подозревается в том, что через третьих лиц делал ставки у букмекеров в январе 2018 года. В частности, речь идет не только о результатах поединков, но и трансферы игроков и тренерские изменения. Интересно, что сам форвард в конце января перешел в Вест Бромвич на правах аренды до конца сезона.

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Футбол, АПЛ, Даниэль Старридж, Новости футбола.
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