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Джервонта Дэвис - о чемпионском бое Ломаченко - Педраса

Джервонта Дэвис - о чемпионском бое Ломаченко - Педраса
15:40 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Американец отметил, что он сумел нокаутировать пуэрториканца, а украинец — нет.

Американский боксер второго полулегкого веса Джервонта Дэвис (20-0, 19 КО) в своем Twitter отреагировал на победу чемпиона мира WBA, WBO в легком весе Василия Ломаченко (11-1, 9 КО) над Хосе Педрасой (25-1, 12 КО):

«Я другой, совершенно другой. 2019 год покажет, о чем я говорю. Уже в 2020-м я стремлюсь стать звездой Pay-Per-View. Просто смотрите, как я работаю. Сфокусированный «Танк» — Опасный «Танк»! 2 удара против 43-х ударов, кого же вы выберете? (Дэвис говорит об 11 раунде противостояния Ломаченко-Педраса, когда украинец выбросил 43 силовых удара и сумел дважды отправить оппонента на настил, но не нокаутировал. Джервонте же потребовалось для реализации этой цели всего два удара)».

Напомним, бой Педрасы с Дэвисом состоялся 14 января 2017 года и завершился победой второго нокаутом в седьмом раунде.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис, Хосе Педраса.
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