В центре Киева появилось промо матча ЛЧ Шахтер - Лион (Видео)

Новости спорта: Команды между собой определят судьбу путевки в плей-офф Лиги чемпионов.

Специально к матчу шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и французским "Лионом" в центре Киева появилась грандиозная реклама – промо ролик был продемонстрирован на фасаде одного из торгово-развлекательных центров. Напомним, матч "Шахтер" – "Лион" пройдет в среду, 12 декабря, в НСК "Олимпийский", начало – в 22:00. Ранее мы сообщали, что матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион" был перенесен из Харькова в Киев. Причиной стало введение военного положения в некоторых регионах Украины.

Вчера началась продажа билетов на клубном сайте и на сайте-партнере, а также в розничной торговой сети Киева. С 6 декабря начнется продажа в кассах НСК "Олимпийский" (с 10 до 19 часов). Стоимость – от 50 до 8 000 гривен.