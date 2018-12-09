В центре Киева появилось промо матча ЛЧ Шахтер - Лион (Видео)

Специально к матчу шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и французским "Лионом" в центре Киева появилась грандиозная реклама – промо ролик был продемонстрирован на фасаде одного из торгово-развлекательных центров. Напомним, матч "Шахтер" – "Лион" пройдет в среду, 12 декабря, в НСК "Олимпийский", начало – в 22:00. Ранее мы сообщали, что матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион" был перенесен из Харькова в Киев. Причиной стало введение военного положения в некоторых регионах Украины.
Масштабное промо матча #ШахтерЛион. Киев, ТРЦ Gulliver.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 9 декабря 2018 г.
Билеты на поединок Лиги чемпионов на НСК «Олимпийский» https://t.co/4qJjPADGgo pic.twitter.com/GGtuhxCCrS
Вчера началась продажа билетов на клубном сайте и на сайте-партнере, а также в розничной торговой сети Киева. С 6 декабря начнется продажа в кассах НСК "Олимпийский" (с 10 до 19 часов). Стоимость – от 50 до 8 000 гривен.