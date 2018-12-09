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Олимпик и Десна расписали результативную ничью в матче УПЛ

Олимпик и Десна расписали результативную ничью в матче УПЛ
17:31 Сегодня Телеграф Сегодня Фото: Твиттер

Новости спорта: В Киеве "Олимпик" четвертый раз кряду сыграл вничью.

Сегодня в 18-м туре чемпионата Украины по футболу "Олимпик" четвертый раз кряду сыграл вничью и продлил безвыигрышную серию в официальных турнирах до семи поединков. С таким багажом команда начинающих тренеров Вячеслава Шевчука и Руслана Ротаня ушла на зимние каникулы, оставшись на девятом месте в турнирной таблице.

После удаления и дисквалификации за излишние эмоции в игре с "Шахтером" Вячеслава Шевчука функции рулевого в технической зоне в матче с "Десной" выполнял Руслан Ротань. Формальный дебют экс-капитана сборной Украины в роли главного тренера клуба УПЛ завершился мировой.

Причем основные события состоялись на 60-63 минутах. Сначала Евгений Пасич шикарным ударом в дальнюю девятку с острого угла открыл счет, затем Денис Фаворов после подачи углового восстановил равновесие. Так "Десна" набрала 24 очка, сравнялась с "Мариуполем", а по дополнительным показателям оттеснила азовцев за пределы топ-6.

"Олимпик" – "Десна" – 1:1

Голы: Е.Пасич (60) – Д.Фаворов (63).

"Олимпик": Махновский – Зубейко, Гришко, Цымбалюк, Немчанинов – Г.Пасич, Кольцов, Гай, Е.Пасич – Балашов (Кравченко, 88) – Дегтярев (Шиндер, 61).

"Десна": Паст – Д.Фаворов, Имереков, Братков, Мостовой – Картушов, А.Фаворов, Огиря, Волков (Банасевич, 71) – Филиппов (Ковпак, 90+1), Хлебас (Безбородько, 65).

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ФК Олимпик, Футбол, УПЛ, ФК Десна, Новости футбола.
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