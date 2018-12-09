Дембеле в очередной раз нарушил дисциплину в Барселоне

Новости спорта: Талантливый француз Усман Дембеле проспал на тренировку Барселоны.

Футболист Барселоны Усман Дембеле опять нарушил клубную дисциплину, сообщает Mundo Deportivo.

На следующий день после матча 16-го тура чемпионата Испании с Эспаньолом (4:0) состоялись занятия по физподготовке команды. Французский игрок проспал тренировку и прибыл на базу с опозданием на два часа.

После окончания тренировки француз продолжил занятия в одиночестве.

Напомним, в текущем сезоне 21-летний француз провел за Барселону 14 матчей в чемпионате Испании, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

Это не первый случай, когда Дембеле нарушил дисциплину. Ранее сообщалось, что тренерский штаб полтора часа не мог найти игрока.

А в начале ноября француз приехал на стадион Барселоны за две минуты до стартового свистка матча с Бетисом.