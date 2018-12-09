Трансфер футболиста Бенфики в Шахтер сорвался

Новости спорта: Серб Андрия Живкович не перейдет в донецкий Шахтер из-за слишком высокой стоимости футболиста.

Полузащитник "Бенфики" Андрия Живкович, скорее всего, не покинет стан лиссабонцев в январское трансферное окно, несмотря на интерес к его персоне со стороны ряда клубов.

По данным Observador.pt, не так давно возможностью подписания Живковича действительно интересовался «Шахтер». Однако, после переговоров "Бенфика" отказала горнякам в сделке.

Также интерес к Живковичу проявляют «Эвертон» и "Севилья", но маловероятно, чтобы один из этих клубов был готов уже в январе отдать за серба 30 миллионов евро, которые требует "Бенфика".

Напомним, 12 декабря, Шахтер проведет решающий матч за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов против французского Лиона. Матч состоится в Киеве на НСК Олимпийский, начало поединка запланировано за 21.55 по киевскому времени.