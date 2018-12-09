Моуриньо объяснил, почему Погба потерял место в основе Манчестер Юнайтед

Новости спорта: Наставник МЮ Жозе Моуриньо рассказал, чего не хватает Погбе за завоевания постоянного места в старте Ман Юнайтед.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью на пресс-конференции после домашнего матча 16-го тура английской Премьер-Лиги с Фулхэмом рассказал, что нужно полузащитнику Полю Погба, чтобы выходить на поле на регулярной основе.

"Погба должен играть с таким же настроем, что и вся команда. Поль может стать фантастическим игроком, у него есть потенциал для этого.

Он выйдет в стартовом составе на матч Лиги чемпионов с Валенсией. Погба хочет продемонстрировать фантастический футбол, чтобы показать всем, насколько он хорош", – цитирует Моуринью Sky Sports.

Погба провел всю игру с Фулхэмом на скамейке запасных. В матче с лондонским Арсеналом, который состоялся 5 декабря, француз вышел на поле только на 75-й минуте.