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Суркис призвал поддержать Динамо и Шахтер в еврокубках

Суркис призвал поддержать Динамо и Шахтер в еврокубках
18:54 Сегодня Телеграф ФК Динамо

Новости спорта: Игорь Суркис считает, что украинцы должны поддерживать все украинские команды в еврокубковых турнирах.

Президент Динамо Игорь Суркис заявил, что осознанно допустил, чтобы Шахтер сыграл на Олимпийском за день до матча и призвал украинцев поддержать донецкий клуб.

В связи с введением военного положения в 10 украинских областях, матч Шахтер - Лион перенесли в Киев.

"Мы осознанно пошли на этот шаг, отталкиваясь, прежде всего, от того, что Шахтер - это украинская команда. Да, безусловно, состояние поля на следующий день после проведения поединка будет не самым лучшим, но, с другой стороны, мы ведь все-таки уже решили свою турнирную задачу в Лиге Европы. Шахтер же свою задачу по выходу из группы пока не решил - это горнякам предстоит сделать именно в поединке с Лионом. Поэтому считаю, что и все украинские болельщики, и вообще все те, кто связывает себя с футболом, должны прийти на Олимпийский не только в четверг, но и в среду, и поддержать нашу украинскую команду.

Это мое мнение. Считаю, что каждый украинский болельщик всегда должен поддерживать на европейской арене любую украинскую команду. И ради престижа Украины, и ради рейтинга наших клубов.

Шахтер попал в такую ситуацию, что уже долго вынужден играть не дома. Поскольку за последние пять лет нам так и не удалось остановить войну на Донбассе. Сейчас ситуация для горняков еще больше усугубилась: в мирном городе Харьков, где Шахтер проводит свои домашние поединки, ввели военное положение. Но УЕФА на такие вещи смотрит совсем не так, как Федерация футбола Украины. Им не нужны никакие письма. И никто не едет на автобусе Шахтера или Лиона в Харьков - все соглашаются с тем, что матч в этом городе сейчас проводить нельзя.

Теперь поединок состоится в Киеве. И в этой ситуации я могу только еще раз призвать всех украинских болельщиков поддержать на следующей неделе на Олимпийском две украинские команды - и Динамо, и Шахтер. Именно таким образом мы покажем, как умеем договариваться", - сказал Суркис.

Напомним, матч Шахтер - Лион состоится 12 декабря на НСК Олимпийский, а на следующий день стадион примет матча Динамо - Яблонец.

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ФК Шахтер, Игорь Суркис, ФК Динамо (Киев), ФК Лион, Футбол, Новости футбола, ФК Яблонец.
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