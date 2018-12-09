ФК Львов сотворил главную сенсацию 18-го тура УПЛ

Новости спорта: Дубль Адамюка принес победу ФК Львову над Александрией.

В матче 18-го тура чемпионата Украины ФК Львов на выезде обыграл Александрию.

В первом тайме дублем в составе гостей отметился Владимир Адамюк.

Александрия сумела отыграть один гол лишь в самом конце поединка, после того как удалось отличиться Антону Шендрику.

После этого результата Александрия опустилась на третью позицию турнирной таблицы. Львов занимает 8-е место.

Александрия - ФК Львов 1:2

Голы: Шендрик, 84 - Адамюк, 2, 30.

Александрия: Панькив - Пашаев (Стецьков, 35), Микицей, Бондаренко, Шендрик - Довгий (Устименко, 67), Гречишкин - Шастал, Ковалец, Протасов (Задерака,72) - Ситало.

ФК Львов: Бандура - Парамонов, Борзенко, Адамюк, Воронин - Мартан, Сабино (Араужо, 90+5) - Тейлор, Джонатан, Западня (Голиков, 76) - Бруно.